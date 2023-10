Sunak spreekt met kroonprins Saudi-Arabië na bezoek aan Israël

De Britse premier Rishi Sunak heeft na zijn bezoek aan Israël donderdag ook met kroonprins Mohammed bin Salman gesproken over de geweldsuitbarsting tussen Hamas en Israël, meldt staatspersbureau SPA. Eerder op de dag had Sunak in Tel Aviv gesproken met onder meer premier Benjamin Netanyahu en president Isaac Herzog. Daar herhaalde hij dat het Verenigd Koninkrijk zich achter Israël schaart.

Tijdens de ontmoeting in de Saudische hoofdstad Riyad had Bin Salman het met de Britse premier onder meer over de noodzaak om verdere escalatie in de Gazastrook en in de regio te voorkomen. De bombardementen op burgers veroordeelde de 38-jarige troonopvolger door ze “een gruwelijke misdaad” en “bruut” te noemen.

Ook benadrukte de feitelijk leider van Saudi-Arabië dat “voor het herstellen van het pad van vrede”, het noodzakelijk is dat het Palestijnse volk “zijn legitieme rechten verkrijgt”. Tijdens het gesprek bedankte Sunak de kroonprins voor de inspanningen van zijn land om “zowel op de korte als de lange termijn stabiliteit in de regio te blijven waarborgen”.

De oorlog tussen Hamas en Israël heeft volgens de laatste cijfers aan Palestijnse zijde zeker 3785 mensenlevens gekost, ook raakten ruim 14.000 mensen gewond door bombardementen van het Israëlische leger op de Gazastrook. In Israël zijn sinds de verrassingsaanval op 7 oktober meer dan 1400 mensen om het leven gekomen.