Surinaamse zangeres verrast koning bij vertrek Suriname Museum

Koning Willem-Alexander werd dinsdag bij zijn vertrek uit het Suriname Museum in Amsterdam verrast door de Surinaamse zangeres Marlène Waal. Ze pakte bij de voordeur van het museum de hand van de koning vast en zong voor hem.

Waal zong de koning en de eveneens aanwezige burgemeester Femke Halsema toe in het Surinaams. Ze zong Sranang gron tron gotoe noja, een nummer van de Surinaamse zang- en toneelgroep De Vrolijke Jeugd.

“Ik dacht: de koning komt hier, dus ik ga lekker voor hem zingen”, zei ze nadat de koning was vertrokken tegen een verslaggever van het ANP. “Ik móest het doen, het moest gewoon”, lachte ze.