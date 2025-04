Suzan en Freek verrassen op Koningsdag kerkasielgezin in Kampen

Zangduo Suzan & Freek heeft het gezin Babayants verrast ter gelegenheid van Koningsdag. Het Oezbeekse gezin krijgt al 154 dagen kerkasiel in een kerk in Kampen. Het gezin woont elf jaar in Nederland maar moet na een jarenlange asielprocedure terug naar Oezbekistan. De jongste van de vier kinderen zijn in Nederland geboren.

In het NPO-programma Even Tot Hier was zaterdag te zien hoe het gezin ‘Koningsdap’ vierde. Voor deze alternatieve naam was gekozen omdat de drie dochters namen hebben die maar één letter verschillen van de namen van de drie kinderen van koning Willem-Alexander en koningin Máxima: Ariana, Amelia en Alexa. Vrienden bezochten de kinderen in de kerk. Tot slot werden zij verrast door Suzan & Freek, van wie zij groot fan zijn.

Het duo sprak de familie toe via een videoverbinding. “Ik hoop dat jullie een fijne Koningsdap hebben gehad”, aldus Freek. “Heel veel sterkte en veel liefs.” Daarna zong het gezin een karaokeversie van de hit De Overkant van Suzan & Freek, die zij zaterdag eerder op de dag ook zongen in Doetinchem.

Asielminister Marjolein Faber zei onlangs dat ze wacht tot de familie naar buiten komt. De coördinator van het kerkasiel noemde deze uitspraak “hoopvol, daar wachten wij ook op. Dit zal mogelijk zijn zodra minister Faber met een rechtvaardige oplossing komt.”