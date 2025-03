Suzan & Freek en Normaal treden op tijdens Koningsdag Doetinchem

Normaal en Suzan & Freek treden dit jaar op tijdens Koningsdag in Doetinchem. Dat werd woensdag bekendgemaakt bij de presentatie van het programma en de route. De Achterhoekse band Normaal zal het bekende nummer Oerend Hard spelen bij de ontvangst van de koninklijke familie, zo is te lezen in het programma.

De koninklijke familie viert Koningsdag dit jaar op zaterdag 26 april in Doetinchem. De koninklijke wandeling begint bij het Amphion en eindigt aan de oever van de Oude IJssel.

De wandelroute wordt afgesloten op het festivalterrein bij de Doetinchemse Walmolen. Op het hoofdpodium, dat is ontworpen door de makers van de Zwarte Cross, gaat de koninklijke familie het festivalterrein op. Daar treedt het duo Suzan & Freek op met hun nummer De Overkant. Het duo noemt het optreden in een videoboodschap “een hele grote eer” en zegt er veel zin in te hebben.