Tabloids hebben ‘levens verwoest’ met illegaal verkregen info

Journalisten die schreven voor de Britse uitgever Associated Newspapers Limited (ANL) hebben “levens verwoest” door nieuws te maken van informatie die ze op illegale wijze in handen kregen. Dat stelde advocaat David Sherborne maandag in zijn openingswoorden in de rechtszaak tegen de uitgever van tabloids Daily Mail en Mail on Sunday. Hij verdedigt een groepje prominenten, onder wie prins Harry, zanger Elton John en actrice Liz Hurley, die een aanklacht indienden vanwege onwettige informatievergaring.

Sherborne verwees naar documenten met details zoals telefoonrekeningen, telefoonnummers, burgerservicenummers, vluchtgegevens en medische dossiers. Geen van deze informatie kon op legale wijze worden verkregen, vertelde de advocaat volgens Britse media. Volgens hem is daar “onweerlegbaar bewijs” voor.

“Er kan weinig twijfel over bestaan dat journalisten en leidinggevenden bij de Mail-titels betrokken waren bij of medeplichtig waren aan de cultuur van onrechtmatig informatie verzamelen die het leven van zovelen heeft verwoest”, stelde Sherborne, die als voorbeeld prins Harry aanhaalde. Volgens de raadsman had de zaak grote impact op het leven van de hertog van Sussex.

Sociale kring

ANL ontkende de aantijgingen daarna “ten stelligste”. Antony White KC verklaarde namens de uitgever dat informatie die wordt gebruikt voor artikelen “volledig legitiem” is verkregen. Hij noemde als bronnen voor nieuws over prins Harry “personen uit de sociale kring van de hertog van Sussex, persvoorlichters en publicisten, freelancejournalisten, fotografen en eerdere berichtgeving”.

Volgens White werd regelmatig nieuws gelekt uit de sociale kring van Harry. Ook betoogde hij dat de prins zijn privéleven ook zelf met de media besprak.