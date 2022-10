Taghi: niets te maken met moord op De Vries en bedreiging Amalia

Ridouan Taghi heeft in een schriftelijke getuigenverklaring ontkend dat hij iets te maken heeft de moorden op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Ook heeft hij niets te maken met de bedreiging van prinses Amalia, zou in die verklaring staan. Taghi is geen verdachte in die zaken, maar er wordt gesuggereerd dat hij er wel achter zit.

Taghi (44) heeft de verklaring opgesteld als getuige in de strafzaak tegen zijn neef Youssef T., voormalig advocaat. T. wordt ervan verdacht dat hij heeft meegewerkt aan uitbraakplannen van Taghi, die in voorarrest zit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Ook zou hij de boodschapper zijn geweest tussen Taghi en criminele contacten in de buitenwereld.

In zijn verklaring beklaagt Taghi zich ook over de negatieve beeldvorming over zijn persoon in de media. “Ik word als een soort monster neergezet”, stelt hij. Taghi wordt in de media in verband gebracht met de moorden op Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, op diens advocaat Derk Wiersum en op Peter R. de Vries. Onlangs werd naar hem gewezen toen bekend werd dat prinses Amalia in verband met bedreigingen wordt beveiligd. Van een formele verdenking is geen sprake.