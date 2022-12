Tal van sterren bij kerstdienst Catherine in Westminster Abbey

Verschillende Britse sterren zullen hun opwachting maken bij de speciale kerstdienst die wordt georganiseerd door prinses Catherine. Onder anderen Craig David, Alexis Ffrench en Samantha Barks verzorgen een optreden bij de dienst in de Westminster Abbey.

Het koor van de Westminster Abbey zal daarnaast verschillende kerstliederen ten gehore brengen. Ook is er een speciaal duet van Alfie Boe en Melanie C.

De kerkdienst, een initiatief van de prinses van Wales, bevat onder meer een eerbetoon aan wijlen koningin Elizabeth. Koning Charles en koningin-gemalin Camilla, prins William en andere leden van de koninklijke familie zijn ook present. Prins William zal het woord nemen, net als Kristin Scott Thomas, Hugh Bonneville en Kadeena Cox.

Coronapandemie

Het is de tweede keer dat Catherine de kerkdienst organiseert in de Westminster Abbey. Vorig jaar organiseerde Catherine, toen nog hertogin van Cambridge, ook een kerstdienst om mensen en organisaties te bedanken die zich tijdens de coronapandemie hadden ingezet voor de gemeenschap. De dienst staat dit jaar opnieuw in het teken van de inspanningen van anderen om mensen in Groot-Brittannië te helpen en samen te brengen.

De dienst, die wordt opgenomen op 15 december, wordt net als vorig jaar uitgezonden op kerstavond door de commerciële tv-zender ITV onder de naam Royal Carols: Together at Christmas. Actrice Catherine Zeta-Jones zal daarin te horen zijn als de verteller.