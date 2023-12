Tania Kross is blij met kerstkaart van prinses Beatrix

Tania Kross (47) heeft een druk jaar achter de rug, waarbij ze ook geregeld in contact kwam met koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix. Zo gaf de mezzosopraan een optreden voor de prinses op Curaçao en is ze toegetreden tot de Paleiscommissie van de Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam, samen met onder anderen Willem-Alexander, Máxima en Beatrix. “Als ik met kerst nu een kerstkaartje krijg van prinses Beatrix, ben ik een heel blij mens”, zegt Kross in gesprek met het ANP.

De mezzosopraan is erg vereerd dat ze deel mag uitmaken van de stichting die tentoonstellingen en andere activiteiten in het Koninklijk Paleis Amsterdam verzorgt. De Paleiscommissie, waar ook onder anderen de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, astronaut André Kuipers en schrijver Joris Luyendijk deel van uitmaken, adviseert het bestuur van de stichting. “Het is een heel leuk gezelschap en zij vinden mij ook leuk”, zegt Kross lachend. “Dus gelukkig hebben we een match.”

De operazangeres ziet de koning, koningin en prinses “in deze hoedanigheid tijdens vergaderingen op Paleis Noordeinde”. Naast het bijwonen van een vergadering heeft Kross dit bewogen jaar, een jaar waarin ze onder andere de Johannes Vermeerprijs ontving, nog niet veel voor de stichting kunnen doen. Dat zal naar verwachting begin volgend jaar op gang komen, denkt de zangeres. “Ik ga het allemaal meemaken.”

Diep respect

Kross heeft de afgelopen jaren al vaker opgetreden voor leden van het koninklijk huis, en mocht dat ook afgelopen november doen op haar Curaçao tijdens het bezoek van prinses Beatrix aan het eiland. Dat deed Kross samen met een paar vrouwen van haar vroegere meisjeskoor en met een basisschoolklas. “Ik heb die school zelf benaderd en we hebben de liedjes met ze geoefend, dat was zo leuk om te doen.” Het optreden vond plaats op het landgoed Savonet op Curaçao. Prinses Beatrix vond de kinderen en het optreden “schattig” en “ontzettend leuk”, liet ze na afloop weten.

“Tuurlijk is ze prinses Beatrix, maar ze is en blijft onze koningin in ons hart”, zegt Kross. “Je ziet dat zij een heel sterk persoon is, zeer betrokken en geïnteresseerd in alles wat ze doet.” Om Beatrix weer te zien en om haar zo betrokken te zien vond de zangeres “prachtig” en “grandioos”. “Ja, ik had diep respect. Ik hoop dat ze weet dat ze altijd bij ons terechtkan. Ze wordt met open armen ontvangen.”