Tania Kross treedt met zangkoor op voor Beatrix: erg bijzonder

Operazangeres Tania Kross (47) heeft al vaak voor prinses Beatrix gezongen, zowel in Nederland als op Curaçao. Maar het optreden van dinsdag op het eiland is “een bijzondere”, zegt ze tegen het ANP, want de zangeres treedt samen met een groot deel van haar vroegere meisjeskoor op voor de 85-jarige prinses. Beatrix is maandagmiddag lokale tijd geland op Curaçao en blijft tot donderdag. Die dag vliegt zij door naar Aruba.

“Ik heb veel voor het koningshuis gezongen”, vertelt Kross. De laatste keer was vorig jaar met het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Ook voor de prinses in het bijzonder heeft Kross vaak gezongen, “ook toen ze nog koningin was”. Bovendien maakt Kross samen met koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix deel uit van de Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam, die tentoonstellingen in het Koninklijk Paleis Amsterdam verzorgt. “Ik vind het een zeer eervolle plek dat ik zo dichtbij met ze kan werken.”

Wat dat betreft is het niet vreemd dat juist Kross dinsdag optreedt bij Beatrix’ bezoek aan landgoed Savonet op het eiland. Hier worden ook lessen over de natuur gegeven door Caribbean Research & Management of Biodiversity Foundation (Carmabi), waarvan de prinses dinsdag een zal bijwonen met een basisschoolklas. Kross is bevriend met Carmabi-voorzitter Odette Doest, met wie zij vroeger in “een koor van zestig meiden” zat. Sinds Kross weer op het eiland woont is de groep “nieuw leven ingeblazen”, vertelt ze. “Dus toen zei Odette: prinses Beatrix komt, zou het niet leuk zijn als wij onze liedjes zingen met die kinderen?”

Route van prinses Beatrix

Het leek Kross meteen een goed idee, laat ze weten. Daarom heeft het koor, “nu allemaal rond de 45, 50 jaar oud”, de afgelopen weken met de kinderen geoefend. “Achttien dames doen mee.” Kross vindt het erg bijzonder, laat de mezzosopraan weten, die dit jaar nog de Johannes Vermeerprijs in ontvangst mocht nemen.

Wat betreft het programma van dinsdag is Kross blij dat aandacht wordt besteed aan de natuur en dat de prinses zich hier zo in interesseert. De prinses heeft “een hart voor de natuur hier”, meent Kross. De zangeres heeft Carmabi geholpen bij het voorbereiden van het bezoek van de prinses door met hen te oefenen. “Ik heb de route van prinses Beatrix alvast gelopen.”

Kross kijkt erg uit naar het weerzien dinsdagmiddag en denkt dat het hele eiland dit zo ervaart. De prinses is “erg geliefd” hier, vertelt Kross. Bovendien is Beatrix, die in november 2021 voor het laatst een bezoek bracht aan het eiland, langer koningin geweest dan Willem-Alexander nu koning is, benoemt de zangeres. “Dus ze voelt nog als koningin, dat hebben we eigenlijk allemaal. We hebben er nostalgische gevoelens bij.”