Tante koning Filip: beelden ‘gewelddadige’ Leopold II moeten weg

De Belgische prinses Esmeralda sluit zich aan bij de “de groeiende groep Belgen die het taboe over ons koloniale verleden wil doorbreken” en standbeelden van koning Leopold II wil laten verwijderen uit het straatbeeld van België. De tante van de huidige koning Filip noemt het bewind haar verre familielid in een opiniërend stuk in het tijdschrift The Brussels Times “gewelddadig”.

“Het bewind van de vorst was gewelddadig, zelfs naar de maatstaven van het 19e-eeuwse imperialisme” aldus Esmeralda over het schrikbewind van Leopold II. De Belgische koning zaaide eind negentiende eeuw dood en verderf in de destijds Belgische kolonie Congo, dat hij als zijn privébezit zag. Volgens historici was hij verantwoordelijk voor de dood van miljoenen Congolezen.

Volgens de prinses, die werkt als journaliste, is het weghalen van de standbeelden een eerste stap in het herstelproces voor Congo. Esmeralda is zich bewust van haar familieband. “Hij was ook mijn betoveroom en ik voel dat ik de verantwoordelijkheid heb om me aan te sluiten bij het groeiend aantal Belgen dat het taboe doorbreekt door te praten over de koloniale gruweldaden in ons land.”

Stappen zetten

Naar aanleiding van de Black Lives Matter-beweging in 2020 werden al enkele beelden van de koning weggehaald, maar volgens Esmeralda was dat niet genoeg. Zij wil alles weg hebben. “De woede over de standbeelden is begrijpelijk. Waarom zouden gekleurde mensen autoriteiten vertrouwen die monumenten van kolonisten en slavenhandelaren onderhouden? Het kunnen symbolen zijn, maar het zijn geen triviale details.”

“We moeten deze standbeelden verwijderen”, vervolgt Esmeralda. “Ze verheerlijken mannen – en ja, het waren allemaal mannen – die allemaal racisten waren en die de dood en het lijden van inheemse mensen veroorzaakten in veel landen in Afrika, Azië en Amerika.”

Er zijn al verschillende stappen gezet in het herstelproces voor Congo. Zo diende eind vorig jaar een speciale commissie, de zogeheten Congocommissie, een rapport in bij de regering waarin het aanbevelingen doet om de koloniale misdaden in Congo te erkennen en te verwerken. Ook betuigde koning Filip in een toespraak ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo in 2020 al “diepe spijt” voor de gruweldaden van de vroegere koning van België.