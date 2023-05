Taxichauffeur: achtervolging Harry en Meghan beetje overdreven

De “bijna catastrofale autoachtervolging” van Harry en Meghan in New York afgelopen dinsdag, viel volgens de taxichauffeur die de twee vervoerde wel mee. Sukhcharn Singh zegt tegen Amerikaanse media dat het allemaal een beetje overdreven werd door de Britse prins en zijn vrouw.

Nadat Meghan dinsdag bij een awardshow een prijs in ontvangst had genomen, zouden zij, haar moeder Doria Ragland en prins Harry tijdens een taxirit lang achtervolgd zijn door paparazzi. “Ze waren nerveus. Zijn vrouw keek angstig en Harry was nerveus”, herinnert de taxichauffeur zich. “De andere vrouw was erg stil.”

De politie van New York, die het beveiligingsteam van Harry en Meghan assisteerde, sprak van een “uitdagende” rit door de stad waarbij de prins en zijn vrouw “zonder botsingen of verwondingen” op de plek van hun bestemming aankwamen. De burgemeester van New York, Eric Adams, noemde het tijdens een persconferentie “roekeloos en onverantwoordelijk” dat fotografen de achtervolging in hadden gezet op de Britse prins en zijn echtgenote. “Het is duidelijk dat de pers, de paparazzi, de perfecte foto willen maken. Maar de openbare veiligheid moet altijd vooropstaan.”

Snel verdiend

“Ik vind het een beetje overdreven, mensen moeten er niet te veel van gaan denken”, zegt Singh over de vermeende “meedogenloze achtervolging” waar een woordvoerder van Harry het eerder over had. “New York is de veiligste plek om te zijn”, vindt de chauffeur. “Er zijn overal politiebureaus en er staan agenten op elke hoek van de straat, dus er is geen reden om bang te zijn in New York.” Singh zegt zelf niet bang te zijn geweest tijdens de rit. “Zij zijn niet opgegroeid in New York.”

De taxichauffeur blikt in ieder geval terug op een rit waar hij een flinke fooi aan overhield. “Het was geweldig, 50 dollar voor een ritje van 10 minuten. Wat wil je nog meer? Daar kan je niet tegenop, haha.”