Team achter songfestival Rotterdam gaat ook Koningsdag doen

Het team dat namens de gemeente Rotterdam de productie van het Eurovisie Songfestival in de Maasstad deed, gaat ook Koningsdag 2023 vormgeven. Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb maandag bekendgemaakt in Jinek.

“Never change a winning team”, aldus Aboutaleb, die de leiding heeft gegeven aan gemeenteambtenaar Alice Vlaanderen. “Ik heb haar uitgenodigd en gezegd: jij mag het gaan doen, met hetzelfde team.”

De burgervader kan nog geen nadere details geven over de invulling van de festiviteiten. Wel zijn alle inwoners van de stad uitgenodigd om mee te denken over de feestdag. “Ik heb een aantal jaar geleden mijn vinger opgestoken en gezegd: wij zouden het wel willen doen”, vertelde Aboutaleb in Jinek. “Maar uiteindelijk overkomt dit je. Het is een cadeautje dat je moet aannemen. Je moet niet te veel vragen.”

Met Koningsdag in Rotterdam viert koning Willem-Alexander zijn tienjarig jubileum als vorst.