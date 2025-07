Team prins Harry ontkent lekken details ‘vredestop’

Het team achter prins Harry is niet verantwoordelijk voor het lekken van details over de door Britse media nu al beschreven “koninklijke vredestop” tussen het hof en de hertog van Sussex. Bronnen dicht bij de prins zeggen tegen The Telegraph dat zij de locatie, het tijdstip en het onderwerp van gesprek niet hebben gedeeld met The Mail on Sunday.

‘Team-Sussex’ vindt het niet bepaald ideaal dat er details van de bijeenkomst op de voorpagina’s van de Britse kranten staan, omdat ze juist hoopten dat de ontmoeting een begin van een verzoening tussen de koning en prins kon opleveren.

Opvallend genoeg was namens de koning perschef Tobyn Andreae aanwezig. Hij heeft een verleden bij The Mail on Sunday.

Verschillende Britse media zijn het erover eens dat de tabloid moet zijn getipt doordat een fotograaf beelden kon maken van de ontmoeting. Medewerkers van koning Charles en prins Harry werden afgelopen week gefotografeerd nabij Clarence House in Londen. Het is de eerste keer dat ze op deze manier bij elkaar kwamen. Charles en zijn zoon Harry hebben al jaren een moeizame verstandhouding.