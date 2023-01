Team trots op prins Harry na uitbrengen memoires

Het team van prins Harry heeft hem gefeliciteerd met het uitbrengen van zijn memoires. Op de website van Archewell, de organisatie van Harry en diens vrouw Meghan, schrijven medewerkers “trots” te zijn om “naast” de prins te staan.

Het boek van Harry, dat dinsdag is uitgekomen, beheerste de afgelopen dagen het nieuws. De passages over onder meer zijn ontmaagding deden stof opwaaien, maar er was ook kritiek op bijvoorbeeld het verhaal dat de prins tijdens zijn diensttijd in Afghanistan 25 talibanstrijders zou hebben gedood.

Zijn team laat weten hem te steunen nu de “wereld eindelijk jouw verhaal in jouw eigen woorden” hoort. “Bedankt voor je moed, eerlijkheid, humor en licht. Je hebt ons allen geïnspireerd.”

In Spare deelt Harry onder meer verhalen over zijn relatie met zijn vader koning Charles en broer prins William. Ook vertelt hij uitgebreid over de dood van zijn moeder, prinses Diana.