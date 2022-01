Telegraph: afnemen titels Andrew kan tegen hem werken

Het besluit van de Britse koningin Elizabeth om prins Andrew zijn titels af te nemen kan tegen hem werken in de rechtszaal. De advocaten van Virginia Giuffre, de vrouw die de prins aanklaagt voor seksueel misbruik, zouden het kunnen opvoeren als bewijs dat zelfs zijn eigen familie hem niet steunt, stellen bronnen zaterdag in de Britse krant The Telegraph.

Buckingham Palace kondigde twee weken geleden aan dat Andrew in de aanloop naar de rechtszaak zijn titels en militaire eretitels bij de koningin heeft moeten inleveren. Ook gaven ze aan dat hij de juridische strijd als ‘privéburger’ zal moeten gaan voeren. Het paleis nam de stap nadat het Andrew en zijn advocaten niet gelukt was om de rechtszaak helemaal af te wenden.

Het besluit zou nu weleens tegen hem kunnen worden gebruikt, vrezen vrienden van de prins. “We zijn bang dat het eruitziet alsof de koninklijke familie een ​​vooroordeel over hem heeft en dat dit op de een of andere manier in de rechtszaal tegen hem kan worden gebruikt”, zegt een vriend van Andrew in The Telegraph.

Dat ook nog nooit iemand van de koninklijke familie de jongere broer van prins Charles tot nu toe heeft verdedigd in het openbaar, is ook geen goed teken, stellen bekenden. Het kan voelen alsof zij “de ophaalbrug” voor Andrew hebben opgetrokken, aldus een bron. “Als zij al niet bereid zijn hem te steunen, wie dan wel? Welke hoop is er voor een jury die met deze feiten wordt geconfronteerd?”, stelt een bekende van de prins in de krant.

Tegen prins Andrew loopt een misbruikzaak die is aangespannen door de inmiddels 38-jarige Giuffre. Ze beschuldigt de prins ervan dat hij haar in 2001 als 17-jarige tiener drie keer zou hebben misbruikt. Onlangs oordeelde de rechter in New York dat de zaak doorgezet mag worden.