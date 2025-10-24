Telegraph: Andrew denkt dat hij plaats moet maken voor Camilla

Koning Charles wil dat zijn broer prins Andrew de Royal Lodge verlaat zodat het pand als uitvalsbasis kan dienen voor koningin Camilla, mocht hij overlijden. Dat denkt althans Andrew zelf, meldt The Telegraph op basis van bronnen rond zijn gezin.

Al lange tijd circuleren berichten dat de koning liever wil dat Andrew zijn residentie opgeeft, maar de prins heeft nog een huurovereenkomst tot 2078. De discussie over een mogelijk vertrek laaide deze week weer op nadat de prins afstand had gedaan van zijn titels. Ook kwam het verhaal naar buiten dat Andrew slechts symbolisch huur betaalt voor zijn residentie in Windsor.

Vrienden van Andrews gezin zeggen tegen The Telegraph dat de prins denkt dat de koning “een verborgen agenda” heeft en het wil reserveren voor zijn vrouw. De krant betwijfelt dat, omdat Camilla na Charles’ overlijden waarschijnlijk niet alleen in zo’n groot huis wil wonen, ook niet voor een deel van het jaar. Ze bezit ook nog een woning in Wiltshire, die ze kocht na haar scheiding van haar eerste echtgenoot Andrew Parker Bowles.

Koningin-moeder Elizabeth trok na het overlijden van haar echtgenoot koning George in 1952 wel in de Royal Lodge. Ze woonde er tot haar dood in 2002. Sinds 2004 woont Andrew er met zijn gezin.