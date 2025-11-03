Telegraph: Charles helpt William met speech voor klimaattop

Prins William heeft zijn toespraak bij de klimaatconferentie COP van de Verenigde Naties geschreven in samenwerking met zijn vader, koning Charles. Dat zegt een bron tegen The Telegraph. Volgens de bron heeft de prins voorafgaand uitgebreid met zijn vader gesproken over de top en deelde hij ook een conceptversie van zijn speech met hem.

De klimaatconferentie van de Verenigde Naties vindt volgende week plaats in Belém, Brazilië. William zal daar de wereldleiders toespreken over klimaatverandering en het milieu. Tijdens het evenement vertegenwoordigt William zijn vader en de Britse regering.

De prins is inmiddels al in Brazilië. Woensdag reikt hij daar de Earthshot Prize uit, de milieuprijs die jaarlijks wordt toegekend aan vijf winnaars die zich inzetten voor het milieu. Prins William is initiatiefnemer van de prijs. Tijdens de ceremonie treden Kylie Minogue en Shawn Mendes op.