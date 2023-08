Telegraph: Harry en Meghan volgende maand niet langs familie

Prins Harry en zijn vrouw Meghan zullen volgende maand niet naar Balmoral Castle gaan om met de familie stil te staan bij de eerste sterfdag van koningin Elizabeth. Het koppel is dan naar verwachting in Europa voor het begin van de Invictus Games op 9 september in het Duitse Düsseldorf, maar een stop in Schotland zit er niet in. Dat schrijft The Telegraph.

Op 8 september is het een jaar geleden dat de Queen stierf. Haar zoon Charles werd op dat moment koning. Hij zal samen met koningin Camilla de dag dit jaar “stilletjes en privé” doorbrengen.

Het koningspaar organiseert volgens de krant geen grote familiebijeenkomst. Wel zijn familieleden welkom om langs te komen op het Schotse landgoed.

Vorig jaar waren de hertog en hertogin van Sussex, die in Amerika wonen, toevalligerwijs ook in Europa toen het slecht ging met de gezondheid van Elizabeth. Ze slaagden er echter niet meer in om haar nog een bezoek te brengen voor ze stierf.