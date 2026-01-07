Telegraph: nog geen plannen voor ontmoeting Charles en Harry

Prins Harry en zijn vader koning Charles hebben nog geen plannen om elkaar te zien als de hertog later deze maand naar het Verenigd Koninkrijk komt voor de behandeling van de rechtszaak tegen de uitgever van de Daily Mail. Dat meldt The Telegraph woensdag.

Omdat er nog geen tijdschema voor de zaak is, is het voor de prins moeilijk om iets te plannen. Bovendien heeft Harry meerdere verplichtingen in zijn agenda in de Verenigde Staten, waardoor hij vermoedelijk maar enkele dagen in het VK zal zijn. Charles zal tijdens de zaak, die gepland staat voor 19 januari, hoogstwaarschijnlijk nog in Schotland zitten.

De laatste keer dat Harry zijn geboorteland bezocht, in september, ging Harry wel langs bij zijn vader. Het was de eerste keer in negentien maanden dat de twee elkaar zagen. Die ontmoeting werd destijds beschouwd als een belangrijke stap richting verzoening tussen vader en zoon.

Koning Charles en zijn jongste zoon hebben al jaren een moeizame verstandhouding. Ook de relatie tussen Harry en de rest van de familie is stroef nadat hij en zijn vrouw Meghan het VK verlieten voor de Verenigde Staten.