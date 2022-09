Teleurstelling in Londen om sluiten wachtrij voor kist Elizabeth

De teleurstelling in Londen was groot toen de wachtrij voor de kist van koningin Elizabeth zondagavond werd gesloten om ervoor te zorgen dat de laatste wachtenden deze om uiterlijk 06.30 uur maandagochtend (lokale tijd) nog kunnen zien.

Volgens een verslaggever van de BBC vonden verschillende mensen die zich nog in de rij aan wilden sluiten het “hartverscheurend” dat er geen plek meer was. “We zullen op een andere manier respect moeten betuigen”, zei een van de teleurgestelden.

De laatste twee die nog in de wachtrij werden toegelaten, een moeder en dochter die vanuit het oosten van Engeland naar Londen waren gekomen om Queen Elizabeth in Westminster Hall te zien, zeiden juist tegen de Britse omroep dat het “fantastisch” was dat zij nog mogen komen kijken. Er klonk applaus toen ze achter aan de rij aan mochten sluiten. “Ze is een constante in mijn leven geweest, dat ik er naartoe mag om haar te bedanken betekent veel”, zegt de opgeluchte wachtende tegen de BBC.

De uitvaart van de Queen is maandag in Westminster Abbey in Londen om 11.00 uur lokale tijd. Het lichaam van Elizabeth wordt na de uitvaart overgebracht naar Windsor Castle.