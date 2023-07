Tennisster Jabeur blij met troostende prinses Catherine

Verliezend Wimbledon-finaliste Ons Jabeur is prinses Catherine dankbaar voor de troost die ze heeft geboden. “Een omhelzing is altijd welkom”, zei ze volgens persbureau AFP tegen de prinses. Catherine overhandigde de Tunesische tennisster zaterdag de prijs voor de verliezer en sprak daarna nog even met de geëmotioneerde speelster.

Het was duidelijk dat Catherine te doen had met Jabeur na haar nederlaag tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova. Het was de derde keer dat de Tunesische een finale van een grandslamtoernooi verloor. “Ze wist niet of ze me moest omhelzen”, zei Jabeur. “Ik zei dat een omhelzing van haar altijd welkom is.”

Op het centre court van Wimbledon kreeg ze daarna ook echt een omhelzing van de royal. Volgens Jabeur was dat een heel mooi moment. “Ze is altijd aardig tegen me”, zei de speelster nog.

Na het ontroerende moment sprak Catherine ook nog even met Jabeur. Op de vraag wat de prinses tegen haar zei, antwoordde Jabeur: “Hetzelfde als vorig jaar. Ze moedigde me aan om sterk te zijn, terug te komen en de volgende keer de finale wel te winnen.”