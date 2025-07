Tentoonstelling over Elizabeths kledingstijl opent in 2026

De King’s Gallery in Londen houdt de grootste tentoonstelling tot nu toe over de kledingstijl van wijlen koningin Elizabeth. De tentoonstelling Koningin Elizabeth II: Haar leven in stijl opent in het voorjaar van 2026, meldt het Britse hof op Instagram.

Koningin Elizabeth zou in 2026 honderd jaar zijn geworden. Ter gelegenheid van haar honderdste geboortedag toont de tentoonstelling ongeveer tweehonderd items, waarvan veel voor het eerst. De kleding en accessoires uit alle tien decennia van haar leven vertellen het verhaal van de langst regerende monarch van Groot-Brittannië.

De exacte data van de tentoonstelling worden in november 2025 bekendgemaakt.