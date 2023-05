Texelaars trotseren regen om koningspaar te zien

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dinsdag ondanks de regen enthousiast onthaald door zo’n tweehonderd Texelaars bij Museum Kaap Skil. De eerste Oranjefans stonden er al om 09.00 uur, terwijl het paar pas rond 10.10 uur bij het museum op het eiland arriveerde.

De meesten hebben zich goed beschermd tegen het slechte weer met regenkleding en paraplu’s. Ook dragen mensen oranje kroontjes en hebben ze oranje vlaggetjes bij zich.

Een 12-jarige jongen had geluk: hij kon het koningspaar zien omdat zijn les was uitgevallen. Maar veel tijd heeft hij niet, want om 10.30 uur moet hij weer in de les zitten, vertelde hij.

Het koninklijk paar krijgt dinsdagochtend een rondleiding door het museum. Hierna gaan ze naar schapenboerderij De Waddel. Texel is het eerste eiland dat ze aandoen tijdens hun tweedaagse bezoek aan de Nederlandse Waddeneilanden.