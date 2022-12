Thai bidden voor ‘wonder’ vanwege zieke prinses

Veel Thai zijn nog dagelijks bezig met de gezondheid van prinses Bajrakitiyabha. Ze bidden voor een spoedig herstel van de oudste dochter van koning Vajiralongkorn, maar volgens sommige media is daarvoor een wonder nodig.

Eerder deze maand werd de 44-jarige Bajrakitiyabha met spoed opgenomen in het ziekenhuis nadat ze het bewustzijn had verloren. Volgens het paleis kwam dat door een hartprobleem. Het hof meldde verder alleen dat haar toestand “tot zekere hoogte is gestabiliseerd”. Over haar precieze toestand is echter weinig bekend. Er doen geruchten de ronde dat de prinses hersendood zou zijn.

Vanwege de gezondheid van Bajrakitiyabha werden afgelopen week de kerstfestiviteiten op diverse plekken al teruggeschroefd en dat zal ook zo zijn tijdens de jaarwisseling. Onder meer in het bij toeristen populaire centrum van Bangkok, Khao San Road, wordt oud en nieuw minder groots gevierd.

Bajrakitiyabha is een van de kinderen die in aanmerking komt als opvolger van Vajiralongkorn, hoewel die nog niet formeel een opvolger heeft aangewezen na zijn aantreden in 2016. De prinses is het enige kind uit het eerste huwelijk van Vajiralongkorn met prinses Soamsawali.