Thai rouwen om overlijden koningin-moeder Sirikit

In Thailand is de rouwceremonie voor de vrijdag overleden koningin-moeder Sirikit begonnen. Haar lichaam is overgebracht van het ziekenhuis naar het paleis, waar het een jaar lang wordt opgebaard voorafgaand aan de crematie.

Het hof meldt dat maandag de eerste rouwenden in een speciaal ingericht paviljoen hun respect betuigen voor een portret van de 93 jaar geworden Sirikit. Ook kunnen ze een condoleanceregister tekenen. Vanaf 9 november kunnen de Thai dagelijks bij de kist van de echtgenote van koning Bhumibol rouwen.

Sirikit was al jaren niet meer in het openbaar gezien na een beroerte in 2012. Ze overleed vrijdag nadat ze een infectie in haar bloedstroom had gekregen.

Bhumibol was met zeventig jaar de langszittende Thaise monarch ooit. Hij overleed in 2016 op 88-jarige leeftijd.