Thai vieren verjaardag koning Vajiralongkorn

Thailand viert donderdag de verjaardag van koning Vajiralongkorn. De vorst, die sinds 2016 op de troon zit, is 70 jaar geworden.

Waar Vajiralongkorn zijn verjaardag doorbrengt, is onduidelijk. De koning wordt maar zelden in het openbaar gezien, laat staan in het paleis. Naar verluidt brengt hij het grootste deel van zijn tijd door in Duitsland. De koning verblijft al vele jaren liever in Beieren, aan de Starnberger See, dan in Thailand.

Ondanks de zichtbare afwezigheid van Vajiralongkorn laten de Thai de verjaardag van de vorst niet ongemerkt voorbij gaan. Door het hele land vinden officiële ceremonies en gebedsdiensten plaats en zijn vlaggen en levensgrote afbeeldingen van Vajiralongkorn te zien op openbare gebouwen. De Thaise premier Prayut Chan-o-cha leidde een van die vieringen op het koninklijk veld Sanam Luang in Bangkok. Daar werden ook saluutschoten afgevuurd.

Het Thaise volk heeft overigens een lang weekend de tijd om stil te staan bij de verjaardag van de koning. Ook vrijdag is aangemerkt als officiële vrije dag.