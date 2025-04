Thais koningspaar vliegt zelf naar Bhutan

Koning Vajiralongkorn van Thailand heeft het vliegtuig waarmee hij vrijdag naar Bhutan ging zelf, bestuurd. Zijn vrouw koningin Suthida zat naast hem als copiloot, is te zien op beelden die het Thaise hof heeft vrijgegeven.

De video toont beelden vanuit de cockpit. De 72-jarige Vajiralongkorn zet het toestel, een Boeing 737-800, soepel aan de grond. Het vliegveld van Paro wordt beschouwd als een van de meest uitdagende landingsplaatsen ter wereld. De landingsbaan ligt tussen twee bergtoppen. Vajiralongkorn was in het verleden actief als militair piloot.

De Thaise koning is voor het eerst sinds hij in 2016 de troon besteeg op staatsbezoek. Hij werd in Paro verwelkomd door koning Jigme Khesar en koningin Jetsun van Bhutan.

Vajiralongkorn is niet de enige vliegende vorst. Koning Willem-Alexander vliegt ook regelmatig.