Thaise koning brengt staatsbezoek aan China

De Thaise koning Vajiralongkorn brengt later deze maand een staatsbezoek aan China. Dat heeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag gemeld. Het staatsbezoek vindt plaats van 13 tot en met 17 november.

Persbureau Reuters betitelt het aankomende bezoek als historisch. Het is het eerste staatsbezoek van een Thaise monarch sinds de twee landen diplomatieke betrekkingen hebben. Thailand en China onderhouden sinds 1975 diplomatieke banden.

Eerder dit jaar ging de 73-jarige Vajiralongkorn voor het eerst op een staatsbezoek. In april ging hij naar Bhutan.