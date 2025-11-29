Thaise koning krijgt hardloopschoenen van marathonloper Kipchoge

Koning Vajiralongkorn van Thailand heeft een bijzonder cadeau gekregen. De vorst kreeg uit handen van de Keniaanse langeafstandsloper Eliud Kipchoge nieuwe hardloopschoenen en een trainingspak.

Het Thaise hof deelt via sociale media beelden van de ontmoeting. Ook Kipchoge heeft foto’s op Instagram gezet. Hij noemt het een “eer” dat hij de koning en zijn echtgenote koningin Suthida mocht ontmoeten. De sporter sloot zich daarna aan bij een ceremonie om de vorige maand overleden koningin-moeder Sirikit te eren.

Kipchoge is in Thailand om dit weekeinde een halve marathon te rennen. “Wat me hier het meest raakt, is de oprechte vriendelijkheid van de mensen en de manier waarop Thailand me nooit als een bezoeker behandelt”, zegt hij over het land. “Jullie verwelkomen me als een vriend.”