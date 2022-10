Thaise koning naar gewonden bloedbad kinderverblijf

De Thaise koning Maha Vajiralongkorn heeft in het noordoosten van het land in het ziekenhuis gewonden bezocht, na het bloedbad in een kinderdagverblijf waarbij tientallen jonge kinderen werden gedood. Een ontslagen politieagent richtte het bloedbad aan met een geweer, een pistool en een lang mes en hij ging vervolgens met een auto naar huis, waarbij hij onderweg ook slachtoffers maakte. Thuis doodde hij zijn vrouw en zoon en pleegde zelfmoord. Er vielen, de dader meegerekend, 37 doden onder wie 24 kinderen.

De koning doet nauwelijks aan publieke optredens, maar na dit drama is hij samen met premier Prayut Chan-o-cha ter plaatse met gewonden en nabestaanden van de slachtoffers gaan praten. Van de tien gewonden die werden opgenomen liggen er nog steeds zeven in net ziekenhuis volgens plaatselijke media. De premier bezocht ook het getroffen kinderdagverblijf en drie tempels waar overledenen worden opgebaard en nabestaanden zich hebben verzameld.

Voormalig politieagent Panya Khamrap begon zijn moordpartij donderdag kort na een rechtszitting over drugsgebruik en -bezit die eerder dit jaar tot zijn ontslag leidde.

Diep bedroefd

Premier Chan-o-cha liet weten “diep bedroefd” te zijn. Zelden werd Thailand getroffen door zo’n massale schiet- en steekpartij. Het land is in rouw en vlaggen bij overheidsgebouwen hangen halfstok. Nabestaanden hebben bij het kinderdagverblijf witte rozen neergelegd.

De lichamen van verscheidene slachtoffers zijn intussen naar het ziekenhuis van Udon Thani gebracht, waar autopsie zal plaatsvinden. De dader zou lokaal bekend hebben gestaan als een drugsverslaafde, maar volgens plaatselijke media is er na zijn dood geen spoor van drugs in het lichaam aangetroffen.

.