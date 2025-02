Thaise koning opent gerenoveerd parkje in Bangkok

Koning Vajiralongkorn van Thailand heeft dinsdag in Bangkok het Queen Sirikit Park heropend. De botanische tuin in de wijk Chatuchak in de hoofdstad is gerenoveerd. Het Thaise koningshuis heeft dinsdag een foto gedeeld van de openingsceremonie.

De botanische tuin werd in 1992 geopend, als onderdeel van een groter stadspark. De majestueuze groenvoorziening is vernoemd naar Sirikit, de echtgenote van de overleden koning Bhumibol. De tuin werd haar aangeboden voor haar 60e verjaardag.

In de tuin zijn veel verschillende bloemen te zien, maar ook zijn er fonteinen en fladderen er vlinders rond. Vooral de grote collectie lelies is bijzonder te noemen: deze bestaat uit meer dan tweehonderd exemplaren.