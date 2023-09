Thaise koning verlaagt celstraf van oud-premier naar een jaar

De Thaise koning Maha Vajiralongkorn heeft de gevangenisstraf van oud-premier Thaksin Shinawatra verlaagd van acht naar een jaar. De 74-jarige Thaksin vroeg donderdag om gratie van de koning, maar blijft dus voorlopig wel vastzitten. Volgens een verklaring van het koninklijk huis heeft Thaksin de straf geaccepteerd en spijt getoond.

De oud-premier keerde vorige week terug in Thailand na vijftien jaar in het buitenland te hebben gezeten. Hij werd direct de gevangenis in gestuurd, maar werd na een paar uur al opgenomen in het ziekenhuis omdat artsen zorgen hadden over zijn hart en hoge bloeddruk. Hij wordt daar nog steeds behandeld.

De steenrijke Thaksin was premier vanaf 2001 tot hij in 2006 hardhandig werd afgezet door het Thaise leger. Hij werd daarna vervolgd voor omkoping en machtsmisbruik en vluchtte daarom naar het buitenland. Hij kwam terug op de dag dat Thailand Srettha Thavisin als nieuwe premier aanstelde. Die is van de partij Pheu Thai, waar Thaksin ook banden mee heeft. Daarom gingen er geruchten dat de oud-premier een deal zou hebben gesloten met de nieuwe regering.