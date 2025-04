Thaise koning voor het eerst op staatsbezoek

Koning Vajiralongkorn van Thailand is voor het eerst sinds hij in 2016 koning werd op staatsbezoek. De vorst arriveerde vrijdag in gezelschap van zijn vrouw koningin Suthida in Bhutan.

Op de luchthaven van hoofdstad Paro werden Vajiralongkorn en Suthida opgewacht door koning Jigme Khesar en koningin Jetsun. Volgens Thaise media kreeg het Thaise vorstenpaar daar witte zijden sjaals cadeau, die traditiegetrouw worden gegeven aan belangrijke gasten. De witte sjaal symboliseert de goede wensen van de gever aan de ontvanger. Vajiralongkorn inspecteerde daarna met zijn ambtgenoot de erewacht en vertrok vervolgens naar zijn hotel.

De 72-jarige koning is tot en met maandag in Bhutan. In de komende dagen volgt nog een officiële audiëntie bij het Bhutaanse koningspaar en gaan Vajiralongkorn en Suthida de bergen in om een groot Boeddhabeeld te bekijken.