Thaise prinses nog altijd buiten bewustzijn in ziekenhuis

De gezondheidstoestand van de Thaise prinses Bajrakitiyabha is nog altijd zorgelijk. De conditie van het oudste kind van koning Vajiralongkorn is drie weken na haar ziekenhuisopname onveranderd, heeft het hof bekendgemaakt.

De 44-jarige Bajrakitiyabha werd vorige maand met spoed opgenomen nadat ze het bewustzijn had verloren. Volgens het paleis kwam dat door een hartprobleem. Het hof meldde verder alleen dat haar toestand “tot zekere hoogte is gestabiliseerd”. Over haar precieze toestand bleef echter weinig bekend.

Het hof meldt nu dat Bajrakitiyabha kampt met ernstige hartritmestoornissen als gevolg van een ontsteking in het hart. Ze wordt behandeld met medicijnen en is afhankelijk van medische apparatuur om haar organen te laten functioneren. Eerder deden geruchten de ronde dat de prinses mogelijk al hersendood zou zijn.

Bajrakitiyabha is de oudste van de zeven kinderen die Vajiralongkorn gedurende zijn drie huwelijken kreeg. Ze wordt gezien als een van de potentiële opvolgers van haar vader, wat haar de eerste vrouwelijke monarch van een Zuidoost-Aziatisch land zou maken. Vajiralongkorn heeft zelf formeel nog geen opvolger aangewezen na zijn aantreden in 2016.