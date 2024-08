Thaise rechter verbiedt oppositiepartij om majesteitsschennis

Een Thaise rechtbank heeft besloten dat de populaire oppositiepartij Move Forward opgeheven moet worden. Ook heeft de rechter de partijleider en een groep topfiguren van de partij verboden tien jaar lang politiek actief te zijn. De procedure werd gestart omdat Move Forward pleit voor het versoepelen van de strenge wet op majesteitsschennis.

De onaantastbare monarchie is in Thailand al jarenlang onderwerp van discussie tussen de zeer conservatieve en de vooruitstrevende partijen. De Thaise wet die belediging van het koningshuis strafbaar stelt, is een van de strengste wetten ter wereld. Begin dit jaar werd een Thaise man nog veroordeeld tot een celstraf van vijftig jaar voor het beledigen van het Thaise koningshuis.

Move Forward behaalde in 2023 in de verkiezingen ruim 36 procent van de stemmen. De partij werd daarmee de grootste in het parlement. De parlementsleden van Move Forward die nog actief mogen blijven gaan vermoedelijk samen verder onder een andere naam.