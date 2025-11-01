The Guardian: Charles geeft Andrew geld mee voor verhuizing

Koning Charles geeft zijn broer Andrew Mountbatten-Windsor mogelijk eenmalig een grote som geld mee om zijn gedwongen verhuizing te dekken. Ook zou de voormalige prins straks op een jaarlijkse toelage kunnen rekenen, meldt The Guardian. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat Andrew in zijn nieuwe leven als ‘gewone burger’ te veel uitgeeft.

De voormalige hertog van York zou een bedrag van “zes cijfers” krijgen voor zijn verhuizing van de Royal Lodge in Windsor naar een privéwoning in Sandringham. Dit zou gevolgd worden door een jaarlijkse uitkering, betaald uit de privéfondsen van de koning. De gesprekken over “het verhuispakket” zijn volgens The Guardian nog gaande.

Donderdag werd bekend dat de broer van koning Charles zijn huis op het landgoed bij Windsor Castle moet verlaten. Ook verloor hij zijn prinsentitel en werd hij van de officiële lijst van de adelstand geschrapt.

Andrew staat nog wel in de koninklijke lijn van troonopvolging. Verschillende Britse politici willen dat premier Keir Starmer hem van die lijst schrapt, wat alleen kan door middel van een nieuwe wet. Hoewel het hoogst onwaarschijnlijk is dat Andrew ooit de troon zou bestijgen, is het niet onmogelijk. Alleen prins William en prins Harry en hun kinderen staan voor hem.