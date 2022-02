Koningin Elizabeth zal volgens The Sun naar verwachting komende week weer aan het werk gaan. De Queen had zich afgezonderd nadat haar zoon prins Charles, die ze afgelopen week had gezien, donderdag positief was getest op het coronavirus.

Buckingham Palace heeft nog niets gezegd over het testresultaat van de 95-jarige Queen. Elizabeth zou geen symptomen hebben.

De koningin heeft drie vaccinaties gehad tegen het coronavirus. Ook Charles, die voor de tweede keer is besmet, is drie keer geprikt.