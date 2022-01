The Sun: opluchting bij familie als Harry en Meghan wegblijven

De Britse koninklijke familie zal “opgelucht” zijn als prins Harry en zijn vrouw Meghan dit voorjaar niet naar de herdenkingsdienst van prins Philip gaan. Dat denkt althans Ingrid Seward, hoofdredacteur van het blad Majesty Magazine.

“Ik denk dat als ze ervoor kiezen om niet te komen iedereen opgelucht zal ademhalen”, zegt Seward in gesprek met The Sun. “Het is een herdenkingsdienst voor prins Philip en je wilt niet dat het in een Harry en Meghan-show verandert.”

Philip overleed vorig jaar april op 99-jarige leeftijd. Zijn leven wordt naar verwachting dit voorjaar geëerd tijdens een dienst in Westminster Abbey.

Prins Harry is sinds hij in Amerika woont zelden meer in Groot-Brittannië geweest. Vorige week meldden Britse media dat zijn vader prins Charles hem en zijn gezin zou hebben uitgenodigd maar van een bezoek is het nog niet gekomen.

De 37-jarige Harry stelde dat hij nog niet terug kon keren vanwege veiligheidsrisico’s en eist daarom beveiliging van de politie. Tijdens zijn laatste bezoek aan Engeland in juli, voor de onthulling van een beeld voor zijn moeder Diana, voelde Harry zich niet veilig omdat er niet genoeg bescherming was. In Amerika beschikt Harry over een eigen beveiligingsdienst.