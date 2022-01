The Sun: prins Andrew heeft tuinvrouw uitgescholden

Prins Andrew heeft een tuinvrouw op het landgoed van koningin Elizabeth in Windsor uitgescholden vanwege een paar beschadigde bomen. Het incident zou volgens The Sun hebben plaatsgevonden nadat de Britse prins de papieren van de rechtszaak binnen had gekregen van zijn rechtszaak met Virginia Giuffre. Zij beweert als minderjarige meerdere keren seks te hebben gehad met Andrew.

“Het was over de top”, stelt een betrokkene tegen The Sun over het incident met de tuinvrouw. “Hij schreeuwde” tegen de vrouw, terwijl zij er niets mee te maken zou hebben gehad. “Het was oneerlijk, en het ging maar om een paar jonge boompjes”, meldt de betrokkene aan de krant.

“Andrew ervaart heel veel stress, maar dat is geen reden om het op personeel af te reageren.” Volgens The Sun zouden meerdere mensen het incident hebben meegekregen, maar werkt de tuinvrouw nog wel op het landgoed van de koningin.

De zoon van koningin Elizabeth heeft eerder deze week nog formeel ontkend zich schuldig te hebben gemaakt aan seksueel misbruik van Giuffre. Eerder deze maand werd bekend dat Andrew zijn militaire titels en eretitels moet inleveren.