The Sun: prins Andrew wil misbruikzaak heropenen

Prins Andrew zou zijn zaak rondom de beschuldigingen van seksueel misbruik aan zijn adres willen heropenen. Dat meldt althans de Britse krant The Sun. De zoon van koningin Elizabeth trof vorig jaar een schikking met Virginia Giuffre, de vrouw die hem van het misbruik beschuldigt.

Volgens de Britse krant is de hertog van York momenteel in gesprek met zijn Amerikaanse advocaten Andrew Brettler en Blair Berk. Met het heropenen van de zaak zou hij hopen op excuses vanuit Giuffre, zodat hij mogelijk ook weer koninklijke taken kan oppakken. Zijn koninklijke functies heeft hij rondom de beschuldigingen moeten neerleggen.

Giuffre beweert dat de broer van koning Charles haar seksueel heeft misbruikt. De hertog van York heeft dat altijd ontkend. Vorig jaar werd wel Ghislaine Maxwell veroordeeld, die miljonair en veroordeeld zedendelinquent Jeffrey Epstein hielp bij het misbruiken van meisjes en jonge vrouwen. Ze was zijn vertrouweling en ronselde slachtoffers voor de in 2019 overleden multimiljonair, een vriend van prins Andrew.

Giuffre probeerde haar zaak vorig jaar voor de rechter in de Verenigde Staten te krijgen. De hertog van York voorkwam dat door een schikking van miljoenen euro’s te treffen.