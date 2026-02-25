The Sun: voormalige prins Andrew mag niet meer paardrijden

Andrew Mountbatten-Windsor heeft het advies gekregen om niet meer in het openbaar te gaan paardrijden. Dat meldt althans The Sun op basis van bronnen. Koninklijke adviseurs zouden hem daarvoor hebben gewaarschuwd uit angst dat het een “slecht beeld” zou opleveren als hij gezien zou worden.

“Ze vinden niet dat hij lachend en glimlachend op zijn paard moet worden gezien”, zegt een ingewijde. De voormalige prins werd de laatste jaren vaak gezien terwijl hij op een paard rondreed op het koninklijke landgoed Windsor. “Het was een van de weinige dingen die hij echt leuk vond om te doen, dus wat moet hij nu in hemelsnaam met zijn tijd doen?”, aldus de bron.

Andrew werd vorige week gearresteerd in een onderzoek naar een ambtsmisdrijf. Hij woont sinds kort op het landgoed Sandringham.