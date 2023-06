The Sun: vorige Elizabeth-actrices in laatste seizoen The Crown

De makers van de populaire Netflixserie The Crown brengen in het laatste seizoen een ode aan koningin Elizabeth. Volgens The Sun hebben de makers vanwege het overlijden van de vorstin vorig jaar actrices uit vorige reeksen gevraagd nog een keer de rol van Elizabeth te spelen.

Claire Foy, die de koningin speelde in de eerste twee seizoenen, en Olivia Colman uit de derde en vierde reeks zouden allebei scènes hebben opgenomen. Ook zou er een nieuwe jongere Elizabeth zijn toegevoegd aan de cast. Viola Prettejohn zou haar spelen toen ze nog prinses was.

Imelda Staunton kruipt, net als in het vijfde seizoen, in de huid van de oudere Elizabeth. Het laatste seizoen gaat naar verwachting over de periode van 1997 tot en met 2005.