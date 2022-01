The Telegraph: Elizabeth betaalt juridische kosten Andrew

Koningin Elizabeth betaalt de juridische kosten van haar zoon, prins Andrew. Dat meldt althans de Britse krant The Telegraph. Andrew zit momenteel middenin een rechtszaak met Virginia Giuffre, die hem beschuldigt van seksueel misbruik.

Giuffre zou in 2001, toen ze zeventien jaar oud was, door de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein en zijn vertrouweling Ghislaine Maxwell voor seks “uitgeleend” zijn aan Andrew. De prins was een goede vriend van Epstein, die in 2019 zelfmoord pleegde in zijn cel in Manhattan. De zoon van de Britse koningin Elizabeth ontkent alle beschuldigingen.

Andrew stelde in februari een advocaat aan. Sindsdien zou Elizabeth de kosten daarvan betalen, aldus de Britse krant. Het geld wordt gehaald uit de inkomsten van het hertogdom Lancaster. De geruchten dat Elizabeth deze kosten zou betalen gingen al eerder, maar nu zou The Telegraph bevestiging van betrouwbare bronnen hebben gekregen.

Giuffre zegt meerdere keren seks te hebben gehad met de prins, waaronder in het huis van Maxwell. Maxwell werd vorige week nog schuldig bevonden aan het ronselen van minderjarige meisjes. Giuffre heeft multimiljonair Epstein al jaren geleden voor de rechter gedaagd voor seksueel misbruik, wat in 2009 leidde tot een schikking. Ze kreeg 500.000 dollar en stemde ermee in om geen zaken aan te spannen tegen eventuele andere betrokkenen. Deze schikking is maandag openbaar gemaakt. Hierin wordt Andrew niet expliciet genoemd.

De advocaten van Andrew verzochten de rechter in december om de zaak te stoppen omdat deze volgens hen niet rechtsgeldig zou zijn. Volgens de advocaten woont Giuffre namelijk feitelijk niet in de Verenigde Staten, maar in Australië. De Amerikaanse rechtbank heeft daardoor mogelijk geen zeggenschap over de zaak, stelden zij. Dat verzoek werd afgelopen zaterdag afgewezen.