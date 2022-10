The Times: Camilla zal Indiase diamant waarschijnlijk niet dragen

Koningin-gemalin Camilla zal er volgens ingewijden waarschijnlijk niet voor kiezen om de kroon met de bekende Indiase Kohinoor-diamant te dragen tijdens de kroning van haar man koning Charles volgend jaar. Het dragen van de diamant is een gevoelig onderwerp voor India, waar het juweel oorspronkelijk vandaan komt.

Volgens de Indiase regeringspartij BJP zou de diamant pijnlijke herinneringen aan de koloniale tijd kunnen oproepen. De Kohinoor was een van de kroonjuwelen van koningin Elizabeth, die begin september op 96-jarige leeftijd overleed. Sinds haar overlijden willen veel Indiërs dat de diamant terug naar India komt. De Kohinoor komt hier immers vandaan en kwam in de negentiende eeuw in bezit van de Britse koningin Victoria.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken zei over de kwestie dat Buckingham Palace maar moest inschatten of Camilla de diamant kon dragen tijdens de ceremonie of niet. Volgens The Times hoeft dat echter niet meer, want de krant meldt dat Camilla waarschijnlijk zelf zal besluiten om het juweel niet te dragen. Het hof heeft zich nog niet over de kwestie uitgelaten.

Een bron binnen het paleis zegt tegen de krant dat het Verenigd Koninkrijk de Gemenebest-banden die het met India heeft, als prioriteit heeft gesteld. “Ik denk dat ze India tevreden zullen houden. De prioriteit is nu het Gemenebest en diversiteit. Dat zijn de twee hele belangrijke pijlers op dit moment.”