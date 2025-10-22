The Times: druk op prins Andrew om huis te verlaten neemt toe

De roep dat de Britse prins Andrew moet verhuizen uit zijn residentie Royal Lodge in Windsor Great Park wordt weer luider sinds hij afgelopen week afstand deed van zijn titels. Volgens The Times willen verschillende hooggeplaatste politici dat hij vertrekt, zeker nadat Britse media meldden dat de prins al twintig jaar geen huur meer zou hebben betaald.

Premier Keir Starmer wil tegenover de krant geen commentaar geven op de woonsituatie van Andrew. Zijn woordvoerder zei dat hij zich “niet zou laten verleiden tot hypothetische situaties over de woonomstandigheden van leden van de koninklijke familie”. Ministers vinden dat Starmer een krachtiger standpunt moet innemen.

The Telegraph meldt woensdag dat Andrews verblijf in de Royal Lodge al op losse schroeven zou staan na het mislukken van een zakelijke overeenkomst waarmee hij het onderhoud van het pand wilde betalen.

Frogmore

Koning Charles probeerde zijn broer vorig jaar al naar het nabijgelegen kleinere Frogmore Cottage, het oude huis van Harry en Meghan, te laten verhuizen. Andrew zou hebben geweigerd, omdat hij een huurcontract heeft tot 2078. Hij nam het huis in 2004 over van Elizabeth, de moeder van koningin Elizabeth. De koningin-moeder woonde er van 1952 tot haar dood in 2002. Onderdeel van de overeenkomst is dat Andrew zelf het onderhoud bekostigt. Behalve de prins woont ook zijn ex-vrouw Sarah Ferguson in de Royal Lodge.

De prins ligt al jaren onder vuur om zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein en zijn contacten met China. Vrijdag nam Andrew na overleg met koning Charles afstand van zijn titels.