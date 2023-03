The Times: Harry en Meghan niet in processie bij kroning Charles

In de processie na de kroning van Charles is geen plek voor zijn zoon prins Harry en diens vrouw Meghan. Dat meldt de Britse krant The Times op basis van gelekte plannen.

Ook de in opspraak geraakte prins Andrew zal op 6 mei niet meelopen, net als zijn dochters Beatrice en Eugenie. In de tocht zullen volgens de krant voornamelijk “werkende” leden van het Britse koningshuis wandelen. De jongste deelnemers zijn de kinderen van prins William en prinses Catherine.

Of Harry en Meghan, die sinds hun stap terug binnen het Britse koningshuis niet de beste band hebben met de familie, überhaupt naar de kroning in Westminster Abbey in Londen komen is nog niet bekend. Een woordvoerder van het koppel bevestigde wel dat de twee een uitnodiging hebben gehad.