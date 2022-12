The Times: Harry en Meghan willen familieberaad na release docu

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben na de release van hun Netflix-documentaire hun zinnen gezet op een ontmoeting met de belangrijkste leden van de koninklijke familie. Dat moet gebeuren vlak voor de kroning van koning Charles in mei, schrijft The Sunday Times op basis van bronnen.

De hertog en hertogin van Sussex zouden bij het familieberaad hopen op een soort verzoening. Ze willen dat het paleis in een gesprek “de verantwoordelijkheid neemt voor de pijn en schade” die ze de afgelopen jaren hebben geleden.

Het hof stelde afgelopen week ook direct orde op zaken nadat een hofdame een gast op een receptie racistisch had bejegend. De zwarte vrouw kreeg meermaals de vraag waar zij “oorspronkelijk” vandaan kwam hoewel ze aangaf dat ze in Groot-Brittannië was geboren. Op het paleis vond vrijdag een gesprek plaats en kreeg de vrouw excuses.

De Sussexes vinden dat hun verhaal ook minstens een gesprek waard is, aldus een bron.

Het stel deed een aantal gevoelige uitspraken in de documentairereeks. Zo beweerden ze dat er bewust verhalen naar buiten zijn gebracht en dat ze nooit door het paleis in bescherming werden genomen. Buckingham Palace weigerde tot nu toe om commentaar te geven. Britse media schreven eerder dat koning Charles en prins William zwijgen om als familie een “verenigd front” te blijven.

The Telegraph meldde zaterdag dat Harry en Meghan ondanks alles gewoon uitgenodigd worden voor de kroning van Charles.