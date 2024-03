The Times: koningin Camilla neemt paar dagen vrij van werk

Koningin Camilla neemt een paar dagen vrij nadat ze sinds begin februari een aantal taken van haar zieke man koning Charles heeft overgenomen in zijn afwezigheid. Dat meldt de Britse krant The Times.

Naar verluidt gaat Camilla op maandag 11 maart pas weer aan het werk. Dan zal ook koning Charles zelf weer wat gaan doen. De Britse vorst zal dan een tv-toespraak houden op Commonwealth Day, de jaarlijkse viering van het Gemenebest van Naties.

Volgens de krant zal Camilla deze week tijd doorbrengen met Charles en haar eigen familie. Sinds de kankerdiagnose van de koning vorige maand, heeft Camilla dertien officiële afspraken gehad. Zo leidde ze onlangs de herdenkingsdienst voor koning Constantijn van Griekenland en organiseerde ze na afloop een receptie voor honderden gasten.

Tijdens de afwezigheid van zowel Charles als Camilla deze week, zullen prins William, prinses Anne, prins Edward en zijn vrouw Sophie een aantal koninklijke taken op zich nemen.