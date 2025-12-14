The Times: Meghan heeft geen plannen om vader op te zoeken

De kans dat de hertogin van Sussex haar vader Thomas Markle ooit nog ziet, lijkt vervlogen. Volgens The Sunday Times heeft Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, geen plannen om hem op te zoeken of zich met hem te verzoenen.

De 81-jarige Markle ligt in een ziekenhuis in de Filipijnen, waar hij herstelt van een beenamputatie. De twee hebben geen contact meer, maar Meghan stuurde haar vader deze week wel een brief. Die is volgens de krant nog onbeantwoord.

De hertogin zou niet hebben durven bellen uit angst dat het gesprek zou worden afgeluisterd. In de brief zou Meghan haar gevoelens hebben geuit over de mediaoptredens van Markle in de aanloop naar haar huwelijk met Harry en daarna. Zo haalde hij verschillende keren uit naar het paar en deed hij zijn beklag over het feit dat hij zijn kleinkinderen nog nooit heeft gezien.

Markle zei vorige week tegen The Mail on Sunday dat hij niet wil sterven zonder contact met Meghan. Ook zou hij graag prins Archie en prinses Lilibet, de 6-jarige zoon en 4-jarige dochter van Meghan en Harry, nog willen zien.