The Times: Nigeriaanse president in maart op staatsbezoek naar VK

De Britse koning Charles en koningin Camilla ontvangen in maart de president van Nigeria op staatsbezoek in het Verenigd Koninkrijk. Dat schrijft de Britse krant The Times. Dat zou het eerste staatsbezoek uit Nigeria zijn sinds 1989.

Verschillende leden van de Britse koninklijke familie brachten de afgelopen jaren een bezoek aan Nigeria. Zo was prins Edward in november nog in het land en in 2024 brachten prins Harry en zijn vrouw Meghan een driedaags bezoek aan Nigeria.

Charles en Camilla ontvingen in december voor het laatst een staatsbezoek. Toen kwamen de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw naar het Verenigd Koninkrijk.